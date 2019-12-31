Beşiktaş’ta Vida için menajerinden açıklama

Beşiktaş’ın Hırvat savunmacısı Vida’nın geleceğine ilişkin menajerinden açıklama geldi.

31 Aralık 2019, Salı 06:01
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Beşiktaş’ta Vida için menajerinden açıklama

Beşiktaş’ın yıldız savunmacısı Domagoj Vida’nın menajeri Uğur Avadan, Hırvat stoperin geleceğiyle ilgili olarak dün Radyospor’a açıklamalarda bulundu.

Avadan, “Transfer dönemi açılıyor. Bizleri yoğun bir dönem bekleyecek. Kulüplerimizin ihtiyaçları var ama mali anlamda sıkıntılar söz konusu. Umarım kulüpler tarafından doğru yapılandırmalar yapılır. Her transfer döneminde Vida ile ilgili haber çıkıyor. Ama Vida her seferinde takımda kalıyor. Yine öyle olacak. Beşiktaş şampiyonluk yaşamak istiyor” dedi. 

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