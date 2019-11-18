Ada basınında çıkan haberlerde İngilizlerin siyah-beyazlı kulübünün stoperini kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve ocak ayı transfer döneminde 10 milyon avroluk teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtildi.

VIDA’NIN YERİNE ERSAN GÜLÜM

Ayrıca Vida transferi için, "Çok iyi bir ticaret olur. Hırvat oyuncu Dünya Kupası'nda tam bir savaşçıydı" yorumu da yapıldı.

Yıllık üç milyon avroluk ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olan Vida'nın satışına sıcak bakan siyah-beyazlı yönetimin, Hırvat stoperin ayrılması durumunda daha önce Beşiktaş forması giyen Ersan Adem Gülüm için devreye girmesi bekleniyor. (Türkiye)

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