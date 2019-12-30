Beşiktaş'ta Vida çıkmazı!

Beşiktaş'ta yönetim 3,3 milyon avroluk yıllık ücreti ve yüksek bonservis geliri yüzünden Domagoj Vida'nın satışına sıcak bakıyor. Abdullah Avcı ise "Takımın kimyası bozulur" diyerek karşı çıkıyor.

30 Aralık 2019, Pazartesi 09:10 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ta Vida çıkmazı!

Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde oldukça hareketli geçecek. Yönetim bir yandan transfer yapabilmek için görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan mevcut kadrodaki isimlerin durumuyla uğraşıyor. Atiba ile devre arasında sözleşme yenilemeye hazırlanan siyah-beyazlı idareciler, Vida konusunda teknik heyetle görüş ayrılığı yaşıyor. İngiltere ve İtalya'dan ciddi talipleri olan Hırvat stoperin satışına yönetim sıcak bakıyor. Çünkü Vida şu anda 3,3 milyon avro yıllık ücretiyle uzak ara takımın en çok kazanan futbolcusu durumunda.

ÇEBİ İLE GÖRÜŞME

Tecrübeli stoperin satışı Beşiktaş'ın kasasına hatırı sayılır ölçüde bonservis geliri girmesini sağlayacak, transfer için kaynak oluşturacak. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, Vida'nın satışı durumunda takımın kimyasının çok ciddi şekilde bozulacağı gerekçesiyle bu fikre sıcak bakmıyor. Avcı, yerine alınacak uygun stoperi bulmanın zorluğu, bulunsa bile takıma uyum sağlaması konularına dikkat çekiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin hafta içinde Avcı ile yapacağı toplantıda gündemin ana konularından biri Vida olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...