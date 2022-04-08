Valerien Ismael yönetiminde şimdiden gelecek sezonun takımını kurma çalışmalarına başlayan Siyah-Beyazlılar, tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda önceliğini forvet hattına yoğunlaştırdı. Ismael'in ilk tercihinin, daha önce Türkiye'de Trabzonspor forması giyen Alexsander Sörloth olduğu öğrenildi. Bonservisi Alman ekibi RB Leipzig'de olan ve şu an İspanya'da Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth için temaslara çoktan başlandığı bildirildi.





Kazancı çoktan teması kurdu

Siyah-Beyazlılar'da futbolun başında olan Ceyhun Kazancı'nın, uzun zamandır Norveçli yıldızın transferi konusunda Almanlar'la iletişim içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Kiralık olarak 26 yaşındaki golcüyü isteyen Kara Kartal'ın, oyuncu tarafı ile de görüştüğü bildirildi. İlk olarak Sociedad'la sezonu tamamlamak isteyen tecrübeli ismin, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Orhan Yıldırım







