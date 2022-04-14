Süper Lig ’de sezonu Avrupa kupası biletiyle kapatmak isteyen Beşiktaş ’ta tüm gözler Teknik Direktör Valerien Ismael’in önümüzdeki günlerde Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’ya vereceği rapora çevrildi. Ceyhun Kazancı önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Ismael’in birkaç hafta sonra kiralık oyuncular ve sözleşmesi biten isimlerin yanı sıra satılması gündemde olan futbolcularla ilgili kapsamlı bir rapor vereceğini açıklamıştı.

Fransız teknik adamın, Kasımpaşa ile gelecek hafta oynanacak maçtan sonra raporunu Kazancı’ya teslim edeceği aktarıldı. Giresunspor ve Kasımpaşa ile oynanacak maçlarda futbolcularını biraz daha yakından tanımak isteyen Valerien Ismael raporunda özellikle kiralık ve sözleşmesi bitecek isimlerle ilgili düşüncelerini iletecek. Kiralık oyuncular Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Can Bozdoğan’ın durumu Ismael’in raporuyla netleşecek.

SCHALKE İLE CAN BOZDOĞAN PAZARLIĞI

Yüksek maliyetleri ve beklentileri tam olarak karşılamayan performansları yüzünden Batshuayi ve Pjanic’le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Satın alma opsiyonu bulunan Can için ise Schalke ile bonservis pazarlığı yapılacak.

LARIN SORU İŞARETİ

Sözleşmesi bitecek oyuncuların durumları Valerien Ismael’in raporundan sonra kesinlik kazanacak. Bu isimlerden Oğuzhan, Mehmet Topal ve Gökhan Töre ile yola devam edilmeyecek. Atiba, Larin ve Güven’in durumunu rapor belirleyecek. Fransız hocanın üç oyuncunun da kalmasını isteyeceği ifade edildi. Atiba ile 1, Güven’le 3 senelik sözleşme planlayan siyah-beyazlılar, yıllık garanti ücrette anlaşma sağlanması halinde Larin’in kontratını da yenileyecek. Kanadalı oyuncu önerilen rakamı kabul etmezse bedelsiz olarak kulüpten ayrılacak.

ERSİN VE RIDVAN TEKLİFLERE BAĞLI

Valerien Ismael, Avrupalı kulüplerin yakından takip ettiği kaleci Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz’ın sezon sonu ciddi bonservis bedelleriyle satılmasına sıcak bakıyor. Fransız teknik adam bu konuda kulüp menfaatlerine göre hareket edilmesini istiyor. Satılmaları halinde Ersin ve Rıdvan’ın yerlerinin kaliteli isimlerle doldurulmasını talep edecek olan Ismael’in transferde genel olarak genç isimler istediği aktarıldı. Deneyimli hocanın kadronun yaş ortalamasını aşağıya çekmenin planlarını yaptığı da vurgulandı. (Skorer)