Beşiktaş ’ın Trabzonspor ’la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından tribünlerde yer alan binlerce Siyah Beyazlı taraftarın istifaya davet ettiği Valerien Ismael, dün akşam Hatayspor deplasmanına telafi için çıktı. Wout Weghorst’un 31. saniyedeki golüyle neşelenen Fransız teknik adamın mutluluğu, 50 dakika sürdü. Hatayspor, Ze Luis’le skora dengeyi getirdi, Kaan Kanak, 90’da Hatay’a zaferi getirdi.

Planı tutmadı

Bu sonuçla büyük üzüntü yaşayan Valerien Ismael’in Siyah-Beyazlılar’daki kredisi tükendi. Maç öncesinde yaptığı açıklamada, “Wout Weghorst geçen maçtan sonra sakatlık yaşadı. İyi toparlandı. Gelişimini takip ettik. Mantalitesi de fark yarattı. Oynama isteği ve takıma yardımcı olma isteği vardı. Son iki gün bizimle beraberdi. Şu an sıkıntı yok. Kazanmak için oynayacağız. Savaşçı ruhumuzu göstereceğiz” diyen Ismael’in planı tutmadı.

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Valerien Ismael, ikinci yarıda gelen Hatayspor’un gollerinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Kartal, ligdeki son 6 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Sosyal medyada istifa çağrısı

Dün akşamki karşılaşmanın 2-1 sona ermesi sonrasında Siyah-Beyazlı taraftarlar, yoğun şekilde Valerien Ismael’i sosyal medya üzerinden istifaya davet etti. Spor Toto Süper Lig ’de sıradaki maçına pazar günü Ümraniyespor karşısında Vodafone Park’ta çıkacak olan Kara Kartal’da teknik direktör Ismael’e olan tepkinin artması bekleniyor.





‘Şok edici bir durum’

Valerien Ismael, 2-1 kaybettikleri Hatayspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarını şu açıklamayı yaptı, “Maça bu şekilde başladıktan sonra bu performansı kabul edilebilir bulmuyorum. İkinci yarıdaki performansımız beklediğimiz gibi olmadı. Ancak bazı oyuncularımızın da Beşiktaş’ta nasıl oynamaları gerektiğini anlamaları gerekiyor. Özellikle ikinci yarıda elimizden geleni vermediğimiz hissiyatı var ben de. Durumu analiz edip düşüneceğiz. Şoke edici bir durum tabii ki. Galibiyet için buraya geldik, beklemediğimiz bir durum. Yeterince agresif değildik. Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Bende kendi sorumluluğumu üstüme alıyorum. Futbolcunun görevi saha içidir. Saha içindeki performansın karşılığı Beşiktaş’ta oynamaya denk gelmesi lazım. Önümüzdeki maçtan önce bu maçı öncelikli olarak analiz edeceğiz.”



