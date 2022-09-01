İlk olarak Ertuğrul Sağlam döneminde A takımda kendine yer bulmaya çalışan Beşiktaş ’ın emektar oyuncularından Necip Uysal, yıllar geçse de hocalar değişse de kendine takımda yer bulmaya devam ediyor.

Profesyonel yaşam tarzı ve çalışkanlığıyla siyah-beyazlı takıma gelen ve birçok teknik adamın göz bebeği olan Necip, çok büyük bir aksilik olmadığı sürece, Fransız teknik adam Valerien İsmael tarafından hep stoper bölgesinde oynatılacak.

Beşiktaş forması altında tam dört şampiyonluk gören, Mustafa Denizli, Schuster, Tayfur Havutçu, Bilic ve Şenol Güneş gibi isimler tarafından da sürekli oynatılan siyah-beyazlı futbolcunun özellikle bu sezon stoperde ortaya koyduğu performans, Valerien Ismael’i de çok memnun ediyor.

Taktiksel olarak kendisine verilen her görevi eksiksiz bir şekilde sahaya yansıtmaya çalıştığı için Fransız teknik adamın vazgeçilmezleri arasına giren Necip Uysal, Türk pasaportlu oyuncu oynatma mecburiyetine de çözüm olduğu için daha fazla şans bulacak.

Öte yandan Teknik Direktör Valerien İsmail, üç Türk mecburiyeti nedeniyle, Umut Meraş, Kenan Kahraman, Cenk Tosun, Berkay Vardar gibi isimleri sürekli hazır tutmaya çalışacak.





İlgili Haberler Beşiktaş'tan transferde müthiş atak





FIRSAT TRANSFERİ İÇİN BEKLEME

Bir sağ stoper ve bir de kanat oyuncusu almak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, Montero ve Boyd’un takımdan ayrılması için, bu oyuncuların menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Takımdan iki yabancıyı göndererek hem maddi anlamda hem de kontenjanda yer açmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, transfer edecekleri futbolcularla da görüşmelerini sürdürüyor. Listede bulunan Dembele ve Fasnacht gibi isimlerle daha önce sık sık temasta bulunan yönetimin, maddi kriterler nedeniyle bu isimlere de artık soğuk baktığı iddia edildi.

Avrupa’da transferin, Türkiye’den daha önce bitecek olması nedeniyle, son günlerde bir fırsat transferi kovalayan yönetim beklemeye devam edecek.









DURAN TOPA ÖZEL ÇALIŞMA

Kornerlerden bulduğu pozisyonlar ve attığı gollerle sezon başından beri tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Valerien Ismael’in, bu konuya daha çok eğileceği öğrenildi. Yapılan çalışmaların karşılığının alınması nedeniyle daha fazla zaman ayırmak isteyen Fransız teknik adam, maç taktiklerinin ötesinde duran top organizasyonlarının da, maçların kaderini değiştirdiğini tüm oyuncularına aktarmaya devam ediyor. Son olarak Sivasspor maçındaki korner organizasyonunda Muleka’nın gol atmasına çok sevinen Valerien Ismael’in, bunun gibi birçok oyunları cebinde tuttuğu belirtildi.