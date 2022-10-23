Beşiktaş , Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Deplasmanda oynanacak karşılaşma Beşiktaş için büyük önem taşıyor. Taraftarın istifaya devet ettiği teknik direktör Valerien Ismael, bu maçta gelecek bir galibiyet ile üzerindeki baskıyı atmak istiyor.

Kartal'da Weghorst sürprizi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi. Siyah-Beyazlı formayla son haftalarda skor üretme konusunda sıkıntılar yaşayan Wout Weghorst, Trabzonspor karşılaşması sonrasında korkutmuştu. Maç sonu yapılan kontrollerinde adale sakatlığı teşhisi konan ve 10 gün sahalardan uzak kalması beklenen Hollandalı forvet, dünkü idmanda sürpriz bir şekilde takımla çalıştı. Tecrübeli forvetin Hatayspor kafilesinde yer alması bekleniyor.

Kulübede başlaması bekleniyor

Weghorst’un idman eksiği sebebiyle Hatayspor karşılaşmasına sonradan dahil olması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını, bugün saat 14.00’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak, ardından saat 17.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Hatay’a giderek kampa girecek.

Fernandes tempo yükseltti

Kara Kartal’ın başarılı oyuncusu Gedson Fernandes, yedek başladığı Trabzonspor karşılaşmasına sonradan dahil olup ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekmişti. Dele Alli’nin istikrarsız performansı sonrasında teknik ekibin Hatayspor karşısında ilk 11’de görevlendirmeyi planladığı Fernandes, takım çalışmalarında etkili bir görüntü sergiliyor. Fernandes’in takım çalışmalarındaki hırsı, teknik direktör Valerien Ismael’i sevindiriyor.

N’Koudou’dan yeni sayfa...

Beşiktaş’ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou, Süper Lig’e etkili bir giriş yapsa da sonrasında istikrar konusunda problem yaşamıştı. Son olarak Trabzonspor karşılaşmasında beklenenin altında bir görüntü sergileyen N’Koudou, Hatayspor karşılaşması öncesinde teknik direktör Valerien Ismael’den forma istedi. Tecrübeli futbolcunun, yarın akşam deplasmanda oynanacak karşılaşmada ortaya koyacağı futbolla yeni bir sayfa açmayı planladığı bildirildi.

Javi Montero’ya yeni görev

Siyah-Beyazlılar’da Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan’ın Giresunspor karşılaşmasındaki adale sakatlıkları sonrasında Trabzonspor karşılaşmasında sol stoperde Javi Montero oynamıştı. Dev maçtaki performansıyla beklentileri karşılayan Montero, görevine devam edecek. Başarılı oyuncu, Romain Saiss’in tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle Hatayspor maçında da ilk 11’de olacak.

Atakan Kesgin formayı unuttu

Beşiktaş’ın transfer döneminde 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Sivasspor’dan kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu. Sadece transfer olduğu ilk hafta eski takımına karşı 12 dakika sahada kalan genç futbolcu o günden bu yana hiç süre alamadı. Emirhan İlkhan’ın Torino’ya gidişi sonrası, orta sahaya takviye olması için alınan 21 yaşındaki oyuncu son 6 maçın tamamında kulübede oturdu ve teknik direktör Valerien Ismael’den şans bulamadı.

Valerien Ismael'in kader adamları

Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta mücadelesinde yarın Hatayspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar’da bu karşılaşma bir isim için oldukça kritik... Vodafone Park’ta oynanan Trabzonspor karşılaşmasının son bölümünden itibaren futbolseverlerin istifaya davet ettiği teknik direktör Valerien Ismael, Hatayspor karşısından etkin futbol ve net bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Ismael, hücum hattının kilit isimleri Wout Weghorst’un sakatlıktan yeni çıkması ve Rachid Ghezzal’ın da probleminin sürmesi nedeniyle bu iki oyuncunun yerine Cenk Tosun ve Jackson Muleka’yı görevlendirmeyi düşünüyor.

Fırsatı değerlendirmek istiyor

Bu ikiliye çok güvenen Fransız teknik adam, oyuncularının etkisiyle Hatay’dan zaferle dönüp pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Ümraniyespor müsabakasına eli güçlü olarak çıkmayı planlıyor. Bu sezon ilk kez eline 11 şansı gelen Cenk Tosun’un, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediği bildirildi. Takım çalışmalarında yüksek bir tempo yakalayan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasının ardından gollerine devam etmeyi istiyor. Jackson Muleka da skorer kimliğini konuşturup Hatay’da ağları havalandırmayı hedefliyor.

Parola erken gol

Hatayspor mücadelesi öncesinde takımını en iyi şekilde hazırlayan Ismael, maçta ilk düdüğün çalmasının ardından oyundaki hakimiyeti ele geçirip özellikle ilk 10 dakika içinde öne geçmek istiyor. Takımından farklı bir galibiyet isteyen Ismael, sezonun başındaki gibi iştahlı bir futbolla kazanıp taraftarın desteğini geri kazanmayı amaçlıyor. Galibiyet dışındaki bir sonuç halinde Dolmabahçe’deki Ümraniyespor maçında tribünlerin tepkisi artabilir.