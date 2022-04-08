Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in istediği oyuncu Peter Barath
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Önümüzdeki sezon öncesi birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah-beyazlılar, Macaristan ekibi Debrecen'den Peter Barath'ı gündemine aldı.
Transferde rotayı genç ve potansiyelli oyunculara çevirme kararı alan Beşiktaş yönetimine yeni teknik direktör Valerien Ismael'den de bu doğrultuda bir istek geldi. Siyah-beyazlılar, Fransız hocanın talebi doğrultusunda Peter Barath'ı gündemine aldı.
Macaristan basınından CsakFoci'nin haberine göre, Beşiktaş'ın Debrecen forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için temaslar başladı.
Ön libero bölgesinde oynayan ve piyasa değeri 400 bin Euro olan Barath'ın sözleşmesi Aralık 2022'de sona eriyor. (Habertürk)