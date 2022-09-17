Beşiktaş 'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'in oyuna müdahaleleri çok tartışılıyor. Fransız teknik direktör, başarılı sonuçlar alsa da maça başlayan 11'i ve sonrasındaki hamleler arasındaki farklar adeta gece ile gündüz gibi... Kartal, Ismael oyuna müdahale etmeden 10 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. Siyah-Beyazlılar, Valerien Ismael oyuna hamle yaptıktan sonra ise 4 gol atıp 5 gol yedi... Örneğin Alanyaspor 'a karşı 3-1 önde olan Beşiktaş, yapılan değişiklikler sonrası karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Maç 3-3 bitti. Son oynanan Başakşehir maçında da benzer bir senaryo yaşandı.

REDMOND GİRDİ VE...

Berabere giden maçta Valerien Ismael, 57. dakikada Redmond'u oyuna aldı. 71'de konuk ekip Traore ile öne geçti ve Beşiktaş maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig 'de oynadığı 6 karşılaşmaya da yüksek tempoyla başlayan Beşiktaş ikinci yarılarda ise büyük düşüşler yaşıyor. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de 14 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Beşiktaş yediği 8 golün 7'sini ise 45 ve sonraki dakikalarda kalesinde gördü. İlk yarılarda daha iyi performans sergileyen Siyah-Beyazlılar, oyuncu değişiklikleri sonrası çok daha fazla zorlanıyor. (Takvim)