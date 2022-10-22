Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan Trabzonspor maçında taraftarın istifaya davet ettiği Fransız teknik adam Valerien Ismael, bu tepkileri normal bulmadığını henüz 10. haftada olduklarını belirterek cevap vermişti.

Ligde 19 puanla 4. sırada yer alan ve liderle arasında 2 puan fark olan siyah beyazlılarda tecrübeli çalıştırıcı bu eleştirilerin erken olduğunu savunsa da bu eleştirileri de dikkate alarak oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

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Fransız teknik adam Volkan Demirel ile çıkış arayan ve düşme hattından uzaklaşmak isteyen Hatay’ın genç, dinamik ve teknik oyunculara sahip olduğunun altını çizerek “Riske girmeden tempolu ve sistemli oynayarak kazanmalıyız” dediği öğrenildi.

HATAY MAÇI İÇİN TERCİHİNİ YAPTI

Beşiktaş , Süper Lig 'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Son 5 haftada 1 galibiyet alabilen Siyah-Beyazlılar, kazanarak moral bulmak istiyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal'ın sakatlıkları can sıkıyor. İki yıldızından yoksun olacak teknik direktör Valerien Ismael, hücum hattındaki yeni düzen için seçimlerini yapmış durumda.





KUPADA RAKİP SERİK BELEDİYE

Ligdeki Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın kupadaki rakibi de belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kura çekimine seri başı unvanıyla katılan Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’ndaki rakibi TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor oldu. Siyah- Beyazlılar, Serik Belediyespor ile Vodafone Park’ta karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu, tek maç eleme usulüne göre 8, 9, 10 Kasım tarihlerinde oynanacak.

"İKİ KUPAYI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş’ın Ziraat Tü rkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Serik Belediyespor ile eşleştiği TFF Riva Hasan Doğan Milli Ta kımlar Tesisleri’nde düzenlenen kura çekimine, kulübü temsilen Genel Sekreter Mehtap Mutluşan Ferah katıldı. Ferah, tören sonrasında, “Güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Sportmenliğin ön planda olacağı müsabakalar temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile kulübümüzün 120. yılını kutlayacağız. Bu sezon iki kupayı da kazanmak istiyoruz” yorumunu yaptı.

DERSİMİZ FRİKİK

Siyah-beyazlı takımın frikik hasreti dikkat çekiyor. Süper Lig’de son olarak 2018-19 sezonunda 22 Nisan 2019 tarihinde Burak Yılmaz ile Sivasspor deplasmanında frikikten gol atan Beşiktaş’ın hasreti 3.5 sezondur sürüyor. Çifte kupa ile tamamlanan 2020-21 sezonunda dahi frikikten sevinemeyen Kartal’da son günlerde futbolcular özel olarak bu konuya çalışıyor.

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Hatta futbolcular arasında ilk frikik golünün kim tarafından atılacağı esprili bir dille konuşuluyor. Redmond, Masuaku, Gedson, Salih Uçan gibi isimler öne çıkıyor. Sakatlığı nedeniyle Ghezzal şu anda dışarda duruyor. Zaman zaman Cenk Tosun da frikiklere çalışıyor.

VALERIEN'İN 4 HEDEFİ

Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael, gözünü 2022 Dünya Kupası arasına kadar oynanacak 4 lig maçına çevirdi. Son dönemde eleştiriler alan ve taraftarlardan da tepki toplayan Ismael, 4 maçın 4’ünü de kazanmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Fransız çalıştırıcı 2022 Dünya Kupası arasına takımının rahat girmesi için 4 maçı galibiyetle tamamlamanın üzerinde duruyor. Bu hedef doğrultusunda da hücum konusunda planlar yapılıyor. Beşiktaş’ın hocası hücumdaki 4 noktaya özel olarak önem veriyor. Bunlardan ilki kanatların etkinliği olarak göze çarpıyor.





Ghezzal’ın eksikliği her zaman hissedilse de eldeki mevcut isimlerle kanatların hücumda daha etkin kullanılması isteniyor. İkinci olarak önde baskılı ve pres futbolunun devam etmesi amaçlanıyor. Ardından orta sahada hızlı ve tek paslarla rakip kaleye inilmesi, son olarak da rakip savunmaların arkasına atılacak doğru paslar ve doğru koşular üzerinde duruluyor.

Valerien Ismael, takımından sürekli gol aramalarını ve hücumda daha aktif olmalarını istiyor. Ismael, oyuncularından sürekli yüksek enerji ve tempo talep ediyor. En ufak bir enerji düşüklüğüne izin vermiyor.

WEGHORST LİSTEDE

Kartal’ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı’nın geniş aday kadrosuna davet edildi. Hollanda Futbol Federasyonu tarafından 2022 Dünya Kupası öncesi açıklanana geniş kadroda Weghorst’un ismi de yer aldı. Hollanda’nın nihai kadrosu daha sonra açıklanacak.





SAISS İÇİN KTİRİK GÜN

Siyah-Beyazlılar’ın Giresunspor’la oynadığı mücadelede adale sakatlığı yaşayan Romain Saiss, Trabzonspor karşılaşmasında forma giymemişti. Faslı futbolcu, yoğun tedavinin ardından bireysel çalışmalara başlamıştı. Dünkü idmanda da bireysel olarak antrenman yapan Saiss’in Hatayspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.



