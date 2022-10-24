Süper Lig 'in 11. haftasının kapanış karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Siyah-Beyazlılar 31. saniyede Wout Weghorst'un golüyle 1-0'ı yakalayıp adeta maça önde başlasa da üstünlüğünü koruyamadı. 51'de Ze Luis, 90'da da Kaan Kanak'ın golleri Hatayspor'a zaferi getirdi, Kara Kartal'da Valerien Ismael'i eleştiri oklarının yeniden hedefi yaptı.

Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı performans sergileyen Beşiktaş'ta teknik direktör Ismael zaman zaman hem oyun anlayışı hem de tercihleriyle tepkiler görüyordu. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sportif Direktör Ceyhun Kazancı her fırsatta hocanın arkasında olduğunu belirtince tepkiler de çok büyümüyordu.





Fakat Hatayspor mağlubiyeti Siyah-Beyazlılar'da bardağı taşıran son damla oldu. Deplasman tribünündeki Beşiktaş taraftarları mücadele sonuna doğru 'Söylesene hoca takım niye oynamıyor' tezahüratları yaparken son düdükle de protestolar arttı. Siyah-Beyazlı tribünlerden bu kez istifa sesleri yükselmeye başladı.

Ligde son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Kara Kartal'da Fransız hocanın geleceği merakla bekleniyor.