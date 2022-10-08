Beşiktaş , Süper Lig ’in 9. haftasında Giresunspor’a konuk olacak. Beşiktaş, Giresunspor maçını kazanarak 3 haftadır yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Beşiktaş’ın hocası Valerien Ismael de geçen sezon 0-0 biten Giresunspor deplasmanında bu kez galip gelmenin peşinde. Beşiktaş, Ismael yönetiminde ligde deplasmanda 7 maça çıkarken 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Kartal hiç kaybetmezken buna karşın 8 puanlık kayıp yaşadı. Fransız teknik adam, bu akşamki maçtan galip ayrılıp ligdeki 3 haftalık seriyi bitirerek zaferle tanışmayı hedefliyor.

Valerien Ismael, bu akşamki Giresunspor maçından zaferle ayrılıp takımıyla 3 maç sonra kazanmak istiyor.

Cenk’i de denedi

Beşiktaş’ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle Giresunspor karşısında bu akşam oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı. Salih Uçan’ın yokluğunda Beşiktaş’ta 8+3 kuralına bağlı olarak 3 yerli oyuncu rotasyonu da değişmek zorunda kalacak.

Teknik direktör Valerien Ismael’in, kaleci Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç’un yanında üçüncü yerli isim olarak Umut Meraş veya Tayfur Bingöl ikilisinden birini görevlendirmesi bekleniyor. Öte yandan Fransız teknik adamın Cenk Tosun’u da ilk 11 için denediği belirtildi.