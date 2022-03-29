Beşiktaş ’ta Valerien Ismael rüzgârı esmeye devam ediyor. Kısa sürede takımı sahiplenen ve alt yapı oyuncularından tesis çalışanlarına kadar ilgilenen Fransız teknik adam transferde de belirleyici isim olacak. Takıma üçlü savunma sistemini getiren Ismael’in istediği oyuncular kadroya dâhil edilecek. Siyah beyazlı yönetim ilk olarak stoper takviyesi için tecrübeli teknik adama danıştı. Valerien Ismael’den bu bölge için kendilerine üç isim önermesi istendi ve bunların birinin kadroya dâhil edileceği belirtildi.

GEREKENİ YAPACAĞIZ

Yönetime üç stoper adayını sunacak olan Valerien Ismael'in ilk tercih ettiği isim ise Süper Lig 'den. Fransız teknik adamın Wolfsburg'dan öğrencisi olan ve şu anda Kasımpaşa forması giyen Jeffrey Bruma listedeki isimlerden biri. 30 yaşında ve 1,90 boyundaki stoperin sözleşmesi ise gelecek sezon sona erecek. Hollanda Milli Takımı'nın formasını 25 defa sırtına geçiren Bruma'ya yönetim de sıcak bakıyor. Siyah beyazlılar bu transferin gerçekleşmesi için Kasımpaşa yönetiminden kolaylık isteyecek.

Kaynak: Türkiye