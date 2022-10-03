Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, derbiye mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Fransız teknik adam, karşılaşma öncesinde ise "İnanılmaz bir atmosfer var. Taraftarımız en iyi, ateşli taraftardır. İçeride oynamak bizim için zevk olmuştur. Bu enerjiye 3 puanla geri dönüş sağlamak istiyoruz" dedi. Fakat mücadele golsüz sona erdi. Bu arada Ismael, ligin 7. haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın 11'inde 2 değişikliğe gitti.

2 değişiklik...

Fransız teknik adam; Gedson Fernandes´in yerine Dele Alli, N'Koudou'´nun yerine ise Redmond´'u ilk 11´de sahaya sürdü. Kaleyi Ersin Destanoğlu´'na emanet eden Ismael, savunma dörtlüsü Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss ve Masuaku´dan oluşturdu. Savunmanın önünde Salih Uçan ve Josef´i sahaya süren Ismael, hücum hattında Muleka, Dele Alli ve Redmond´'u görevlendirdi. Fransız teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Hollandalı golcü Wout Weghorst oldu.

Ersin kalesini gole kapadı

Hafta içerisinde yeni sözleşme konusunda Beşiktaş Yönetimi ile anlaşmaya varan Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe maçında sahadaki yerini aldı. Derbiye kadar çıktığı 7 maçta kalesinde 5 gol gören genç file bekçisi, karşılaşmanın başlama düdüğünden önce tribünlere çağrıldı ve taraftar kendisine destek verdi. Kritik kurtarışlar yapan Ersin, takımının alabileceği olası bir yenilgiyi de engellemiş oldu. 21 yaşındaki eldiven, kalesine gelen 2 şutta da geçit vermedi.

Dele Alli vasatı aşamadı

Büyük umutlar ile transfer edilen Dele Alli için Fenerbahçe derbisinde Kara Kartal'ın beklentisi büyüktü. Fakat İngiliz orta saha, beklentileri karşılayamadı. Girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kaybeden26 yaşındaki futbolcu, 17 pas yapabildi. Vasatın altında bir performans sergileyen Dele Alli, 73. dakikada oyundan alınırken, yerine ise Rachid Ghezzal girdi.

Jackson Muleka etkisiz kaldı

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması ile harikalar yaratan Jackson Muleka, Beşiktaş kariyerine de harika başlamıştı. İlk 4 maçında 4 gol atan Kongolu hücum oyuncusu, Başakşehir ve İstanbulspor karşılaşmalarında sessiz kaldı. Fenerbahçe derbisinde de büyük umutlarla şans bulan 22 yaşındaki yıldız, yine skora katkı yapamadı. 73 dakika süre alan Muleka, bir isabetsiz şut atarken, 3 kez de ofsayta takıldı.

Tayyip Talha sınıfı geçti

Adana Demirspor'dan transfer edilen genç savunmacı, ilk ciddi sınavında Fenerbahçe karşısında ilk 11'de yer aldı. Savunmada Romain Saiss'in partneri olan 22 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertli oyunculara geçit vermedi. Hava topları ve ikili mücadelelerde kusursuza yakın bir performans sergileyen Tayyib, oynadığı futbol ile alkışalanan isimlerden biri oldu.