Kara Kartal’da teknik direktör Valerien Ismael’in, Beşiktaş ’ta göreve başlamasının üzerinden çok geçmemesine rağmen Trabzonspor karşısında takımın her konuda gelişim kaydeden bir görüntü içinde olması camiayı sevindirmişti. İngiliz yardımcıları; Adam David Murray ve Jonathan David Northeast’la birlikte kısa sürede 3-4-3 sistemine takımı entegre eden Fransız hoca, ilerleyen günlerde planlamasını daha iyi oturtup, en kısa sürede kazanma serisi yakalamak istiyor. 46 yaşındaki teknik adamın 10 günde takımda yaşattığı değişim, öncelikle idmanda başladı. Antrenman süresi, 90 dakikadan 75’e indi. Buna rağmen takımın temposunda artış sağlandı. Ta kımın en büyük handikabı olan fizik ve kondisyon konusunda yardımcıları özellikle çalışmalarda bulundu. Maçın ilk anından sonuna kadar oyun disiplini ve planından kopulmaması anlayışı benimsetildi.

Hücumda 3-4-3 savunmada 3-6-1

Siyah-Beyazlılar’ın Trabzonspor maçı öncesinde Vodafone Pa rk’ta 10 bin taraftar önünde idman yapması, teknik ekip, takım ve taraftar arasında sinerji yarattı. Geçici olarak taşındığı otelden tesislere geçiş yapan Ismael, sabah 06.30’da iş başı yaptı. Hem takımı hem de rakipleri analiz edip oyuncularla tek tek temas kurdu. Lakabının, ‘terminatör’ olması ve sert görünüşüne rağmen takımla iyi ilişki kurdu. Hücumda 3-4-3 sistemini kullanırken, top rakipteyken savunmayı 3-6-1 dizilişiyle yaptırıp oyun merkezinde üstünlüğü elde tutma alışkanlığı kazandırdı. İlk basın toplantısından itibaren sistemine güvendiğini belirterek oyuncuların kafasındaki soru işaretlerini sildi. Basın toplantısı ve medyaya açık idmanlarda gazetecilerle iyi diyalog kurdu. Bu önemli etkenler, Ismael’in hanesine artı olarak yazdı.

VALERiEN ISMAEL’E ARTI YAZAN 10 OLAY

1. İdman süresi 90 dakikadan 75’e indirildi. Te mpo ise tam tersi arttı.

2. İngiliz yardımcıları, fizik kondisyon çalışmaları üstünde durdu.

3. İlk düdükten maç sonuna kadar mücadele etme anlayışı kazandırıldı.

4. Taraftar ile takım arasında açık idman ile sinerji yarattı.

5. Her futbolcu ile kısa süre içinde bire bir bağlantı kurdu.

6. Terminatör lakabı ve sert görünüşüne rağmen takımla sıcak ilişki sağladı.

7. Te sislerde kalarak oyuncularına tam gün mesai yapma sorumluluğunu gösterdi.

8. Ta m 6 kişilik kalabalık orta alan ile rakibe oyun kurma şansı vermedi.

9. Apaçık olarak sisteme uyanlar ile yola devam edeceğini söyledi.

10. Medya ile iyi ilişkiler kurup değişimin gündem olmasını sağladı

Orhan Yıldırım