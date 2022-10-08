Beşiktaş , Süper Lig 'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor. Beşiktaş'ın tekik direktörü Valerien Ismael, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunurken maça yedek kulübesinde başlayacak Rachid Ghezzal'ın da durumuna değindi.

Önceslikle maça ilişkin görüşlerini paylaşan Ismael, "Beşiktaş gibi büyük bir takımın her zaman kazanması lazım. Kazandığınız zaman mutlusunuzdur, kazanamadığınız zaman mutsuz. Beklentiler var elbette. Şu anda galibiyet serisine geri dönmemiz lazım. Planlarımızı kazanmak üzerine yaptık ve bunun için oynayacağız" dedi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak Rachid Ghezzal'ın durumuna da değinen Valerien Ismael, "Ghezzal konusunda ben de kendisini sizler kadar ilk 11'de görmek istiyorum. 1 ay süren bir sakatlıktan çıktı. Fenerbahçe maçında bir risk aldık. Bu konuda adım adım gitmemiz lazım. Onu 1 maç değil 1 sezon boyu kullanacağımız için temkinli olmalıyız. Bu konunun hassas bir konu olduğunun farkındayım ama onun sakatlığı da hassas. Bu hafta daha fazla idman yaptı. Umarım bugün onun için de güzel bir gün olur" ifadelerini kullandı.



