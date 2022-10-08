Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael'den futbolcularına özel olarak uyarı geldi.

Bugünkü karşılaşmadan sonra Trabzonspor ile de zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını hatırlatan Fransız teknik adam, “Bu iki karşılaşmadan alacağımız sonuçlar çok önemli... Fenerbahçe derbisindeki son bölümünü, tüm maç boyunca tekrarlamalıyız” dedi.

Giresunspor’un Alanya ile oynadığı son karşılaşmadaki güçlü ve zayıf yanlarını da öğrencilerine aktaran Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, yeşil-beyazlıları geçen sezon iki maçta da yenemediklerini hatırlattı.

Ligdeki son üç maçını beraberlikle kapatan Giresunspor’un kolay gol yemediğine de vurgu yapan siyah-beyazlıların teknik patronu, 90 dakika boyunca çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.



