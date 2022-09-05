Ligde çıktığı 4 maçın 3’ünü kazanan ve 1’inde berabere kalan Beşiktaş , haftaya 10 puanla lider girmişti. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken Siyah-Beyazlılar, Ankaragücü’ne devirip, üst üste 3. galibiyetini almanın hesaplarını yaptı. Kara Kartal, sahadan istediğini aldı ve mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Bu arada Ismael de flaş tercihler yaptı. 46 yaşındaki teknik adam, kalede Ersin Destanoğlu'nu yedek soyundururken, Emre Bilgin'e eldivenleri verdi. Takımın yıldızı Rachid Ghezzal da sakatlığını atlatırken, normal şartlar altında Sarı-Lacivertliler karşısında ikinci yarıda oyuna girmesi planlanıyordu.

'Önümüzdeki hafta dönebilir'

Fakat özellikle Jackson Muleka'nın performansı sonrasında Ismael, Cezayirli yıldızı kadroya almadı. Fransız çalıştırıcı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ghezzal için biraz sabırlı olmamız gerekiyor, şu anda 1-3 haftalık bir geri dönüş durumu var. Önümüzdeki hafta tahminimce takım idmanlarına geri dönebilir" ifadelerini kullandı.





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