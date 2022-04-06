Beşiktaş ’ta gelecek sezonun planlaması tamamen Valerien Ismael’in istekleri doğrultusunda gerçekleşecek. Takımın başında iki haftadan kısa bir sürede bulunmasına ve bu dönemde çoğu oyuncunun millî takımlarında olmasına rağmen Fransız teknik adamın Trabzonspor maçında takıma oynattığı futbol takdir toplamıştı. Çok koşan ve rakibe boş alan bırakmayan takım oluşturacağının sinyallerini veren Ismael, gelecek sezon takımdaki oyuncuların hepsinin genç ve dinamik olması gerektiğini söyledi.

ÜÇ İSİM BEKLEMEDE

Yönetimle gelecek sezonun planlaması için sık sık görüş alışverişinde bulunan Fransız çalıştırıcının hakkında rapor verdiği ilk isim Can Bozdoğan oldu. Trabzonspor maçında ilk 11’de oynattığı oyuncunun idmanlardaki performansını da çok iyi bulan tecrübeli teknik adam, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisinin alınmasını istedi. Ismael’in, bonservisi sona erecek olan Domagoj Vida, Güven Yalçın ve Cyle Larin hakkındaki kararı ise sezon sonunda vereceği öğrenildi.

SCHALKE'YE 1 MİLYON AVRO

Sezon başında Schalke 04’ten kiralanan Can Bozdoğan’ın satın alma opsiyonu 1,8 milyon avro. Siyah beyazlı yönetim önümüzdeki günlerde Alman kulübüyle masaya oturacak ve bonservis için 1 milyon avroluk teklifte bulunacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi