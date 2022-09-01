Kara Kartal'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, yeni sezon hazırlıklarında takımını, 3-4-1-2'yle hazırlamış ancak sonrasında 4-3-3'e geçmişti. Yeni sistemle oldukça efektif bir takım yaratan ve özellikle oyunun ilk 30 dakikasında rakiplerine adeta nefes aldırmayan Kara Kartal, oyunun ikinci yarısında ise tam tersi düşüş yaşamasıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in bu konuyu çözüp, takımın oyun enerjisini 90 dakikaya yaymak için yardımcılarıyla toplantılar yaptığı kaydedildi. Buna göre Ismael, ikinci yarının başında gerçekleştirdiği savunmaya yönelik hamleleri, oyunun son bölümüne doğru yaparak skoru tutmaya yönelik değil baskın futbolu devam ettirmeyi planlıyor. Josef de Souza ve Rachid Ghezzal'ın da geri dönüşü sonrası elindeki oyuncu havuzu genişleyecek olan Ismael, ek olarak takımın kulübedeki dinamik ismi Cenk Tosun'a da daha fazla süre vererek hücum hattındaki enerjiyi hep canlı tutmayı amaçlıyor.

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'Kontrolü tutmamız gerekiyor'

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından takım oyunuyla ilgili olarak düzeltmeleri gereken şeyler olduğunu belirtmiş ve şu sözleri sarf etmişti, "İlk yarıda çok istekli görüntü verdik. Karagümrük maçından sonra istediklerimizi bir adım ötesine taşıdık. Büyük bir enerji vardı takımda. Taraftarın enerjisiyle oynadık. Futbolculardan beklediğimiz büyük takım gibi oynadık. İkinci yarı bazı anlarda kontrolü kaybettik. Oyun içerisinde kontrolü daha fazla tutmamız gerekiyor, daha fazla kontrol olması gerekiyor. Rakibe ’Geri dönecekler’ hissiyatını vermememiz lazım."