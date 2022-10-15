Spor Toto Süper Lig’de 10. hafta mücadelesinde yarın akşam Trabzonspor ’u Vodafone Park’ta ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularını bu karşılaşmaya özel olarak hazırlıyor. Hafta boyunca ilk 11 için hem farklı oyuncu hem de farklı formasyon denemeleri yapan Ismael, bazı konularda kesin kararını bugün verecek olsa da hücum bölgesi için planını şimdiden yaptı.

Giresunspor galibiyetiyle birlikte ligde 3 maç sonra kazanmaları ve Demirspor ile Konyaspor ’la beraber ligin zirvesinde yer almalarının ardından oluşan olumlu havayı sürdürmek isteyen Fransız hoca, en iyi üçlüsünü sahaya sürecek.





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Son dönemdeki performansı eleştirilen N’Koudou, Trabzonspor mücadelesine şov için çıkacak.

Dev koro önünde...

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco’yla maç oynaması sebebiyle yarınki müsabakaya tam olarak dinlenemeden gelecek olmasını öngören Ismael, Vodafone Park’ta 42 bin kişinin önünde enerjik ve etkin bir görüntüyle maça başlamayı planlıyor.

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Bu doğrultuda son 2 haftadır golü unutan Wout Wghorst’u ön bölgenin kilit ismi olarak görevlendirecek olan Valerien Ismael, sakatlıktan kurtulan ve yüzde 100 hazır halde bulunan Kevin N’Koudou ile Rachid Ghezzal‘ı da önemli karşılaşmada birlikte görevlendirecek.

Wout Weghorst, 2 haftalık gol atamama serisini Trabzonspor karşısında bozmak istiyor.





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Orta saha planı da belli

Oyunda ilk düdüğün çalması sonrasında Beşiktaş , coşkulu bir oyun presiyle maça başlayıp erken bir gol atarak maçta psikolojik üstünlüğü erkenden ele almaya çalışacak. Orta saha kurgusunu; Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Josef de Souza üzerine yapmayı düşünen Ismael, savunma dörtlüsü için ise; Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Javi Montero ve Arthur Masuaku’yu görevlendirmeyi düşünüyor. Kale ise Ersin Destanoğlu’nda olacak.





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Sonuna kadar devam!

Bordo-Mavililer’in bu karşılaşmaya yorgun gelecek olmasını göz önünde bulunduran Ismael, çok eleştirilen oyuncu değişiklikleri konusunda da önemli bir atılım yapacak. Genç hocanın, ikinci yarıda takımın hücum etkinliğini artırmak için sahadaki oyuncuların durumuna göre; Cenk Tosun, Nathan Redmond ve Dele Alli gibi futbolcuları oyuna dahil edip takımın dinamik görüntüsünü 90 dakikaya yayacağı belirtildi.