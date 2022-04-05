Beşiktaş ’taki görevine önceki akşamki Trabzonspor maçıyla başlayan Valerien Ismael, ilk mücadelesinde takımına oynattığı futbolla gelecek için umut verdi. Daha önce söylediği gibi 3-4-3 oyun sistemini başarılı bir şekilde sahaya yansıtan Fransız teknik adam, takımın yoğun mücadele gücü ve baskılı futbolu sebebiyle alkış topladı. Maçın ardından yaptığı açıklamada, “Ekip ve futbolcularımızla 1 hafta çalışma sürecimiz oldu. Bu açıdan bakıldığında çok iyi performans gösterdik. Yüksek tempoyu takıma yaymak ve yerleştirmek gerekiyor. Kalitemiz var, net şekilde belli oluyor. Önümüzde çalışacağımız 1 hafta var. Geliştireceğimiz şeyler olacak. Ben de bunun için buradayım. Kondisyon olarak daha üst seviyede Beşiktaş olacaktır. İki hafta çok iyi çalışmaya ihtiyacımız var. Beşiktaş’ı 90 dakika bu tempoda ileride göreceksiniz” ifadelerini kullanarak daha etkili bir takım olacaklarını söyledi.

Yönetim ve oyunculardan tam not

Siyah-Beyazlı yöneticiler de aralarında yaptıkları ilk değerlendirmede Ismael’in Trabzonspor karşısında ortaya koyduğu dominant futboldan dolayı memnun olduklarını dile getirdiler. Karşılaşma sonrasında açıklama yapan birçok futbolcu da Ismael’in sistemine tam not verdi. Trabzon karşısında Kartal’a 1 puanı getiren Valentin Rosier, “Hocamızla karşılıklı bir diyalog içindeyiz. Bu henüz bir başlangıç, daha yapabileceğimiz çok şey var” dedi. Welinton, “Bu sistem zamanla daha iyi oturacak” yorumunu yaparken Josef de, “Hocamızın ilk idmanından itibaren, yüksek tempoda maçlar oynayacağımızı anladık. Bu anlayış oturduktan sonra, her zaman kazanan halimize geri döneceğiz” yorumunu yaptı.

Valerien Ismael, Trabzonspor maçı sırasında saha kenarında bir an olsun bile yerinde durmadı ve takımına sürekli olarak uyarılarda bulundu.