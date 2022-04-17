Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, GZT Giresunspor maçı öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda galibiyet isterken, oyuna dair dikkat çekici uyarılarda bulundu. Fransız hocanın özellikle yüksek tempo konusunda ısrarcı olduğu aktarıldı. Trabzonspor (1-1) ve Aytemiz Alanyaspor (4-1) maçlarında 3-4-3 dizilişini kullanan Ismael aynı sistemle devam edeceklerinin altını çizdi.

Deneyimli teknik adamın, “Oyun tempomuz her zaman yüksek olmalı. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarındaki tempomuzu Giresun’da devam ettirelim. Tempomuz yüksek olunca taktiğimizi daha iyi uyguluyoruz” diye konuştuğu vurgulandı.

Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir müsabakaya çıkacaklarını kaydeden Valerien Ismael’in, “Giresunspor ligin az gol yiyen takımlarından biri. Özellikle takım savunması anlamında başarılı bir ekip. Bu nedenle yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Alanyaspor maçında pozisyonları gole çevirme konusunda başarılıydık ve tam dört gol attık. Aynı şekilde dikkatli ve becerili olmalıyız. İlk golü atmak da çok önemli. Öne geçersek hem planımızı daha iyi uygulamak hem de rakibi baskı altına almak adına avantajı yakalarız” ifadelerini kullandığı kaydedildi.





İlgili Haberler Batshuayi ile Avrupa uçuşu





‘Oyunu geliştireceğiz’

Kadroda zaman zaman rotasyon olacağını belirten siyah-beyazlı teknik adam oyun planında değişiklik yapmayacağını da söyledi.

Ismael’in, “Sakatlık ve ceza durumunda elbette kadromuz değişecek. Zaman zaman rotasyon da yapacağız. Ancak yüksek tempo ve mücadeleye dayalı oyun anlaşımız hiçbir zaman değişmeyecek. İlerleyen dönemde bu oyuncu geliştirmek için çaba harcayacağız” diye konuştuğu bildirildi.

Cezalı Welinton’un yerine Necip Uysal

Teknik Direktör Valerien Ismael geçen hafta 4-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Welinton’un yokluğunda Necip Uysal’a forma verecek. Necip üçlü stoper hattının sağ bölgesinde yer alacak. Kadro istikrarına önem veren Fransız hocanın, Alanyaspor maçının kadrosunda başka değişiklik yapması beklenmiyor.

Milliyet







