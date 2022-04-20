Kara Kartal’daki görevine 1-1’lik Trabzonspor beraberliğiyle başlayan Valerien Ismael, sonrasında 4-1’lik görkemli bir Alanyaspor galibiyeti alarak camianın beğenisini kazanmıştı. Bu sonuçların ardından ligde ilk 4 potası için ümitlenen Siyah-Beyazlılar’da 0-0’lık Giresunspor beraberliği planları bozmuştu. Bu duruma rağmen kalan 5 haftada Konferans Ligi potasına sadece 3 puan uzakta bulunan Beşiktaş ’ta hedef, puan kaybı yaşamadan ligi tamamlamak....

‘Futbolun vitrini...’

Konuyla ilgili olarak oyuncularıyla bir toplantı yapan Valerien Ismael’in, “Kalan süreçte Avrupa hedefimiz için sadece bizim kazanmamız yetmeyecek. Üst sıramızda yer alan takımların da puan kaybetmesi şart. Ancak ben kalan 5 mücadeleden 15 puan çıkarırsak Avrupa bileti alacağımızı düşünüyorum. Avrupa kupaları, futbolun vitrini. Kasımpaşa maçıyla yeni bir sayfa açıp 5 final maçını da kazanacağız” dediği bildirildi.



