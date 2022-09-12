Beşiktaş , Süper Lig 'in 6. haftasında Başakşehir'i ağırladı. Vodafone Park'ta full tribünler önünde oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği 90 dakikada kazanan konuk ekip oldu. 71. dakikada Bertrand Traore'nin attığı golle maçı 1-0 kazanan Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ede eden siyah-beyazlılar, bu sezonki ilk yenilgisini alırken, geride kalan 6 haftada ilk kez bir maçta gol sevinci yaşayamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Teknik Direktör Valerien Ismael, yeni transferlerden Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl’ü oyuna dahil etmesine karşın, siyah-beyazlı ekip birçok gol pozisyonundan faydalanamadı ve karşılaşmadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Mücadelede bazen sinirler gerildi. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ta Masuaku yedek kulübesi yakınlarında rakibine faul yaptı. Kararı beğenmeyen Ismael sert itirazları sonucu kırmızı kart gördü.

Siyah Beyazlılar haftaya İstanbulspor'un konuğu olacak. Fransız teknik adam gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımın başındaki yerini alamayacak.







