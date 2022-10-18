Süper Lig ’de 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş , önceki gün evinde Trabzonspor ’la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son 10 dakikalık bölümünde Vodafone Park’ta yer alan taraftarlar, ‘Valerien istifa’ şeklinde tempo tuttu. Karşılaşma sonunda sportif direktör Ceyhun Kazancı’dan Fransız hocayla ilgili olarak bir son durum değerlendirmesi isteyen Ahmet Nur Çebi’ye başarılı yöneticiden net açıklama geldi.

‘Gardımızı alacağız’

Kazancı, “Skor üretmede sıkıntımız var. Hoca, ekibi ve oyuncular sorunsuz çalışıyorlar. Ümraniye’de her şey saat gibi işliyor. Bunu sahaya yansıtmakta aksaklıklar oluyor. Bir de sakatlık ve bazı isimlerin idman performansını sahaya tam olarak vermemesinden kaynaklı bir durum var. Ancak bu hiç hesapta olmayan kayıplar bir anlamda başarının habercisi. Eksikleri erken görüp ona göre gardımızı alacağız” cevabı verildi. Bu sözlerin ardından Başkan Çebi, Valerien Ismael’le ilgili kararını değiştirmeyip, ‘yola devam’ dedi. Ismael, pazartesi günü Hatayspor’la deplasmanda oynanacak maçta Siyah-Beyazlı takımın başında olacak.

‘Hepimiz üzgünüz’

Valerien Ismael, Trabzonspor karşılaşmasının ardından tribünlerin kendisine gösterdiği tepkiler hakkında, “Hepimiz üzgünüz. Tepkiler de bu yüzden. Bu durumu anlıyorum. Puan durumunda pozisyonumuz hâlâ yukarılarda. Lig ekim ayında kazanılmıyor, mayıs ayında kazanılıyor .Haftaya tekrar galibiyetlerle devam edeceğiz. Maçtaki değişiklik kararlarını ben veriyorum. Bu benim kararlarım. Bazen 3 Türk oynatma kararı nedeniyle bu kararlar zorlaşabiliyor” sözlerini sarf etmişti. Orhan Yıldırım