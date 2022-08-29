Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael bugün Vodafone Park’ta Demir Grup Sivasspor’la oynayacakları maçtan iyi futbol ve galibiyet bekliyor. Fransız çalıştırıcı karşılaşma öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda isteklerini sıralarken, bir dizi uyarıda da bulundu.

Karagümrük maçında oynanan pozitif futbol ve elde edilen farklı galibiyetle taraftarlara büyük mutluluk yaşattıklarının altını çizen Ismael’in, “Ligdeki iddiamızı ve gücümüzü net bir şekilde ortaya koyabilmek için galibiyet serisine ihtiyacımız var. Bu nedenle Karagümrük’ten sonra kendi sahamızda Sivasspor’u da mutlaka yenmemiz gerekiyor” diye konuştuğu öğrenildi.

Üçlüden vazgeçerek yeni sezona dörtlü savunma sistemiyle başlayan siyah-beyazlı hoca sezon boyunca agresif ve tempolu oyunda ısrarcı olacaklarına vurgu yaptı.

Hem taktik hem de fiziksel açıdan kaliteli bir takım olduklarını aktaran Valerien Ismael’in, “Her zaman yüksek tempolu agresif futbol oynamayı hedeflemeliyiz. Alanyaspor maçının ilk yarısında ve Karagümrük karşılaşmasının büyük bölümünde bu anlayışımızı sahaya iyi yansıttık ve sonuç aldık. Sivassspor’a karşı da aynı futbolu oynamalıyız. İlk yarıda gol bularak öne geçmek bizim için çok önemli. Golü bulduğumuzda hem psikolojik hem de skor olarak üstünlüğü ele geçirmiş oluyoruz. Taraftarımız da yine stadı doldurarak arkamızda olacak. Onları güzel bir galibiyetle evlerine gönderelim” ifadelerini kullandığı belirtildi. (Skorer)