Hazırlıkların İstanbul etabını bitirmek üzere olan Kara Kartal, dün sabah çalışmalarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışması ve ayak tenisiyle tamamlandı.

Hazırlıklar bugün de sürecek

Antrenman öncesi sahada ve sonrasında da yemek öncesinde oyuncularına yeni sezondaki planlamalarıyla ilgili olarak bilgilendirmede bulunan Ismael, dün uygulamalı anlatıma geçti. Fransız hoca, top başına geçip hünerlerini gösterdi. Beşiktaş , yeni sezon hazırlıklarına, bugün saat 10.30’da TFF Riva Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek