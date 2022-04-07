Siyah-beyazlılarda teknik heyet, özellikle orta sahada yaşanan top kayıplarına önlem almayı hedefliyor. Teknik Direktör Valerien Ismael, futbolcularla yaptığı görüşmelerde konsantrasyonunuzu yüksek tutun ve her an hazır olun temalı bir konuşma gerçekleştirdi.

Fransız çalıştırıcı, orta sahada yer alan isimlerin, birbirlerine yakın oynamaları gerektiğini belirtti. Emirhan İlkhan'ı beğenen teknik heyetin de, genç oyuncuya daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi. Özellikle Valerıen Ismael'in, Emirhan'ın dikine olan oyun tarzından oldukça etkilendiği ifade ediliyor.

Transferde öncelik forvet

Beşiktaş 'ın yönetim kademesinde ise Başkan Ahmet Nur Çebi, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çebi, mevcut yönetimde kabuk değiştirmeyi ve yaklaşık altı yeni isme kongre listesinde yer vermeyi planlıyor. Öte yandan Valerien Ismael'in, yeni sezonda transfer için önceliğin forvet mevkisine verilmesini istediği de gelen haberler arasında. (Bein Sports)