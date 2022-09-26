Spor Toto Süper Lig ’in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. 2 Ekim’de Vodafone Park’ta oynanacak derbi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael sağ bek konusunda tercihini yaptı. Siyah-Beyazlılar’ın teknik patronu, Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier’den derbide de vazgeçmeyecek.

Rosier, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak. Son yapılan toplantıda futbolcunun, İstanbulspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin Valerien Ismael’e olmadığını ve kazanma hırsı sebebiyle böyle bir davranışta bulunduğunu söylediği öğrenildi.