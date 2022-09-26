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Beşiktaş'ta Valentin Rosier'de sorun yok

Rosier, İstanbulspor maçında oyundan çıkarken verdiği tepkinin Valerien Ismael'e karşı olmadığını bildirdi. Fransız çalıştırıcı, Fenerbahçe derbisinde Fransız sağ bekten vazgeçmeyecek, 11'de şans verecek.

26 Eylül 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Valentin Rosier'de sorun yok

Spor Toto Süper Lig ’in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. 2 Ekim’de Vodafone Park’ta oynanacak derbi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael sağ bek konusunda tercihini yaptı. Siyah-Beyazlılar’ın teknik patronu, Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier’den derbide de vazgeçmeyecek.

Rosier, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak. Son yapılan toplantıda futbolcunun, İstanbulspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin Valerien Ismael’e olmadığını ve kazanma hırsı sebebiyle böyle bir davranışta bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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