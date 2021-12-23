Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Konyaspor maçında yok
Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta, karşılaşmanın 82. dakikasında ikinci sarı karttan, kırmızı kart ile oyun dışında kalan Valentin Rosier, Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe 'yi konuk etti.
Karşılaşmanın 82. dakikasında Beşiktaş'ta sarı kartı bulunan Valentin Rosier, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmız kartla oyun dışında kaldı.
Bu kırmızı kartın sonucunda cezalı duruma düşen Rosier, Siyah-Beyazlı ekibin, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek.