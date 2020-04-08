Mircea Lucescu dönemi... İsviçre’nin Nyon kentinde kamp var. UEFA merkezinin tam karşısında akşam idmanı yapılıyor. ‘Pascal Nouma geri alınsın’ diye müthiş bir kampanya yapıldı. Antrenman başlamak üzereyken telefonum çaldı. “Pascal ile anlaşıldı. Yarın Cannes’da sözleşme yapılacak” bilgisini verdi. Haber bu. Takip ister. Bizimle birlikte olan rahmetli Yemen Ekşioğlu abinin yanına gittim. Durumu izah ettim. Bizi soran olursa, bir şeyler uydurmasını istedim. Foto muhabiri Rahman Sağıroğlu ile yola çıktık...

Renkler karıştı yol uzadıkça uzadı

Cenevre sınırından Fransa’ya geçtik. Dünyanın her yerinde yeşil renkli tabela otoban, mavi olan ise normal yolu gösterir. Doğal olarak yeşili takip etmeye başladık. Meğer tek Fransa’da durum tam tersiymiş. Alp Dağları’na tırmanıyoruz hâlâ otoban yok. Tam tersi daralan yol var. 3 saat gitmişiz. Geri dönsek dert, dönmesek başka dert... Nihayet ışıklar görüldü. Gece yarısı Alp Dağları’nın zirvesinden Cannes, ışıl ışıl parlıyor. Sanki taş çatlasa 1 saat mesafede gibi duruyor. Ama nerede! Git git bitmiyor. Tam 8.5 saat sonra Cannes’dayız artık.

Elinden zor aldım!

Görüşmenin olacağı otelin önünde bekliyoruz. Pascal Nouma, üstü açık araçla geldi. Fotoğrafını çeken Rahman’ı gördü. Aracın kapısının üstünden atlayıp boğazına yapıştı. Elinden zor aldım!.. Rahman, çıkışı görüntüleme adına objektif değiştirip yolun karşısına geçti. Anlaşma oldu, imzalar atıldı. Aksilik bu ya; Nouma otelden ayrılacakken bir turist otobüsü otele müşteri getirip fotoğraf çekim açısını komple kapattı. Ancak imza atıp 2002’de ikinci Beşiktaş macerasına başlayan Fransız yıldız, istediğimiz tüm pozları verip ayrıldı. Transferde başrol oynayan dönemin başarılı yöneticisi Kıvanç Oktay ile vedalaşıp kampa döndük. Bu kez mavi renkli tabelaları takip ederek. 4 saat sonra Nyon’daydaydık.

Beşiktaş otobüsünden Çinliler çıktı

John Toshack dönemi... Hazırlık kampı için takımla aynı uçakta Almanya’ya gittik. Kampın yapılacağı Bielefeld’e en yakın alan olan Hannover’deyiz. Kiralık araçla takımı taşıyan otobüsü takip ediyoruz. Alan çıkışından otobana girerken kırmızı ışık yandı. Otobüs son anda geçip gitti. Önümüzde başka araçlar olduğu için epey bekledik. Otobanın devamında aynı renk ve şirkete ait bir otobüsü görüp arkasına takıldık. 1.5 saatlik yolculuktan sonra, ormanlık alanın içinde büyük ve tarihi kilisenin önünde bulduk kendimizi. O dönemki foto muhabirimiz Mehmet Genç, makinesını alıp futbolcuları görüntülemek için fırladı. Aracı park edip otobüse doğru gittiğimde gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Beşiktaş takım otobüsü diye takip ettiğimiz araçtan, Çinli turist kafilesi iniyor...