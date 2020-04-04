Teknik direktör Gordon Milne, takımı kamp için Kıbrıs’a götürüyor. Ekibin abileri kampa ilk kez gelen genç isimlere çok ağır şakalar yaparlardı. Bu kez Sergen Yalçın’ın ilk A takım kampı... Feyyaz Uçar, tüm takımı etrafına toplayıp örgütledi. Golcü oyuncu, “Sergen’in odasına gidip, ‘Bu televizyon net gösteriyor. Benim odaya da bir bakar mısın. Sanırım benimkinde sorun var’ diyeceğim. Hepiniz televizyonların ayarını hafiften bozun. Tüm odaları dolaşsın. Açık vermeyin” dedi. Sergen Yalçın da Feyyaz’dan gelen talebin ardından bilgiçlik havasında odaları tek tek dolaşıp TV’lerin ayarlarını yaptı. Odasına geçerken de, “Feyyaz abi hepsi tamam” demeyi ihmal etmedi. Feyyaz Uçar ise gülerek, “Oğlum sende bu kulaklar varken elbette hepsi net çeker” diyerek kahkahayı bastı. Aynı anda odalarından çıkan diğer oyuncular da Feyyaz’a eşlik ettiler.

İlhan Mansız’dan gece kulübünde idman!

Beşiktaş’ın yıldızı İlhan Mansız, diz ameliyatı olduğu günün akşamı koltuk değnekleriyle Ortaköy’de ünlü bir gece kulübüne gitmiş ve magazin medyası tarafından haber yapılmıştı. Dönemin Beşiktaş Genel Menaceri Sinan Engin’e durumu aktaran gazetecilerin, “Ameliyat oldu. Sahadan önce gece kulübüne gitti” demesi üzerine Engin, “Biz futbolcumuza güveniyoruz. Ne yapsın çocuk, ısınma hareketlerine başlamış. Erken idmana başladığı için mutluyuz. Yer önemli değil” karşılığını verdi.

Orhan Yıdırım