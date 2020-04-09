Yurt dışı kampında söz vermesine rağmen röportaj yapamadığımız Alpay Özalan’la İstanbul için anlaştık. Dönüşte Fulya’dan Kız Kulesi’ne doğru yola çıktık. Ben Alpay’ın jipine bindim. Araçta eşi Cansel de var. Alpay başladı anlatmaya, “Sandalda kürek çekerken güzel fotoğraf olur. İzmir’deyken her gün Karşıyaka’dan Çeşme’ye sandal kiralayıp kürek çekerek gidip gelirdim...” Cansel hemen atıldı, “Orhan, ben asla bu sandala binmem. Kenarda istediğiniz çekimi yapın” diye...

‘Anladın mı şimdi neden binmediğimi...’

Kız Kulesi’nin karşısında küçük kayıkhane var. Sandal kiraladık. Foto muhabiri Mehmet Genç, önde kürek çeken Alpay, arkasında Kız Kulesi olacak şekilde planı yapmış. Ancak Topkapı Sarayı üstünden batmakta olan Güneş, ters ışık yarattı. Alpay’a arka tarafa çekmesini istedik. İleri geçer geçmez bir akıntı başladı... Bizi aldığı gibi açığa sürüklüyor... Alpay, feryat figan bağırıyor... ”İmdaat! Yüzme bilmiyorum. Cansel itfaiye, polis çağır!” Neyse gelip kenara çektiler. Cansel gülerek, “Anladın mı şimdi neden sandala binmediğimi” derken, hepimiz gülmeye başladık.

Fransız polisi ördek kovaladı

Teknik direktör Jean Tigana, Beşiktaş’ı Paris yakınlarındaki bir hazırlık kampına getirdi. Antrenman sahasının yanında, ortasında büyük suni göl olan bir park var. Sabah idman öncesi yiyecek bir şeyler alıp oraya gittik. Gölde onlarca yaban ördeği var. Yemeleri için göl kenarına attığımız ekmek parçalarını zoraki yediler. Ama zamanla alıştılar. Gün geçtikçe sudan çıkıp yanımıza geldiler. Hatta elimizden almaya başladılar. Bir anlamda evcilleştiler. Kampın sonuna doğru aynı yere gittiğimizde polisleri gördük. Ördekler bizi görünce sürü halinde koşmaya başladılar. Buna alışık olmayan, polisler de bizi koruma içgüdüsü ile başladılar kovalamaya. Meğer birileri, ördeklere zarar verdiğimizi düşünüp şikayet etmişler. Bize suç üstü yapmaya gelen polisler, durumdan haberdar olmadığı için, bu tepkiyi verdiklerini ifade edip gülerek vedalaştılar.

Orhan Yıldırım