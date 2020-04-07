Beşiktaş’la şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, ülkesinde uyarıcı madde kullandığı gerekçesiyle dışlanmıştı. Hayatının en kötü günlerini geçiren Alman hocaya, Siyah- Beyazlılar yine kucak açıp 2001-02 sezonunda göreve getirdi. Köln’de başlayan kampta, hocadan özel röportaj talebimiz oldu. Tercümanı Murat Kuş tarafından, “Yarın öğlen yemeği sonrasında 35-40 dakika konuşuruz” bilgisi verildi. Şu anki Genel Yayın Yönetmenimiz Yalçın Uygun ile birlikte ön hazırlık için oturduk. Tüm medyanın peşinde olduğu Daum; ne ülkesi, ne de Türkiye’de böyle bir işe yanaşmıyordu. Beklenen saat gelip çattı. Oturduk. Futbol, transfer, şiş, kebap derken, asıl konuya geldik.

Böyle bir röportaj yok!

Daum, başladı anlatmaya... Ailesinden ayrıldığını, otelde kaldığını, bunalıma girdiğini, Doğu Almanya’dan olduğu için medyanın kendisine farklı yaklaştığını... Bir arkadaşının, “Al şundan iç, iyi gelir” diyerek, bu illete bulaştığını itiraf etti. Pişman olup bıraktığını ağlayarak tek tek anlattı. Artık göz yaşları sel olup aktı. Yardımcısını takımın başına idmana gönderdi. Çalışma bitti, biz hâlâ odadayız... Duygu seli içinde yüzüyoruz. Tamı tamına 4 buçuk saat... Böyle bir röportaj; dünyada bir rekordu. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmese de!..

Çalımbay: Ailton yağlı güreşçi gibi

Avusturya’nın Seefeld Kasabası’nda kamptayız. Transferin alev alev yandığı günler... Özel bir kaynaktan, Ailton ile anlaşıldığı bilgisine ulaştım. Hazırlık maçı bitiminde, teknik direktör Rıza Çalımbay’a, Brezilyalı oyuncuyu sordum. Hocanın tepkisi çok ilginçti. Çalımbay, “Yok be oğlum ne Ailton’u. Nerden çıkardın bunu! Son halini görmedin galiba. Yağlı güreşçi gibi. Öylesine söylendi bana ama üstünde hiç durmadım. Fransa’dan birkaç isim üstünde duruyoruz. Zaten yazıyorsunuz onları...” Akşam hocayla aramızda aynen bu diyalog geçti. Sabah güne Ailton transferi ile başladık. Almanya’da gol kralı olan futbolcu kampa katıldığında, Rıza hocanın hiç de haksız olmadığını gördük!