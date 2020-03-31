Corona virüs yüzünden 7/24 hiç hoş olmayan haberlerle karşılaşıyoruz... Endişe, sıkıntı ve moralsizlik hakim. Biraz olsun tebessüm edip bu kaotik havayı dağıtma adına kamplarda yaşadığımız sıra dışı ve trajikomik olayları paylaşalım istedik..

‘Ne 35 dakikası 10 dakika çok bile!’

Yer Avusturya kampı. 100. yıl şampiyonluk sezonu... Lucescu, sabahki idman sonrası akşam yapılması planlanan çalışmayı iptal edip takıma izin verdi. Oyuncular içeri girerken Okan Koç yanımıza geldi. Okan, “Abi sende araba var. Yemek sonrası Sergen abiyle beni Graz’a bırakır mısın” diye sordu. Otelin önünde Hürriyet’ten İsmail Er’le bekliyoruz. Takım yemeği başlayalı daha 10 dakika olmadan; Sergen, Giunti ve Okan koşarak geldiler. Ben direksiyonda, Sergen yanımda. Arka koltukta ortada İtalyan oyuncu, sağında Okan, solunda İsmail yola çıktık. Sergen, “Graz kaç dakika sürüyor” dedi. “30-35 dakika” dedim. “Ne 35’i! Bas 10 dakika çok bile!” diye atarlandı...

Sergen söyleniyor İsmail Er gazlıyor

Kamp yeri bildiğiniz dağ köyü. Otobana giden yolda 50-70 kilometre hız sınırı var. Herkes kurallara uyduğu için istesen de gidemiyorsun. Zira gidiş-gelişli. Sergen, “Hızlan, geç şunu” diye sürekli söylenip duruyor. İsmail’de arkadan gazlıyor. “Ya oğlum bassana kaplumbağa gibi gidiyoruz” diye.

Giunti, otobanda çıldırdı!

Ne zaman ki otobana çıktık, Giunti’ye bir şeyler oldu. Yerinde duramıyor. “Bro, gaz, gaz” deyip duruyor. Saate bakıyor. Küfürler savuruyor! 120 kilometre hız sınırı olan otobanda 130’la gitmeye çalışıyorum ama ne mümkün. Yandan, arkadan öyle baskı geliyor ki tam gaz gidiyoruz. Yetmiyor Giunti kızıyor, söyleniyor. Uçağı kaçıracak sanki, kıyamet koparıyor. O baskı altında 15 dakikada Graz’daki büyük eğlence kulübü önüne gittik. Arka koltukta ortada oturan Giunti, arabadan ilk inen oldu. Maçta yapmadığı(!) tempo ile eğlence kulübüne daldı! Arkasından Okan... Sergen inerken, “Beklemeyin. kaçta döneceğimiz belli olmaz” diyerek ağır abi havasında ayrıldı...

Böyle ceza yok

Kamp bitti İstanbul'a döndük. 1.5 ay sonra gazeteye mektup yağmuru başladı... Bazı günler 2-3 ayrı olmak üzere Avusturya’dan trafik cezası geliyor. Sınır kenti olduğu için her yer kamera dolu. 2 bin Euro’nun üstünde, hızdan fatura çıktı iyi mi!..

Orhan Yıldırım