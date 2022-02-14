Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig deplasmanlarında kaydettiği 4 sayıyla en fazla gol atan oyuncu olan Michy Batshuayi, bu gollerin üçünü penaltı noktasından kaydetti. İlk yarıdaki etkisiz performansı sonrasında sezonun ikinci bölümünde çıktığı ilk 4 müsabakada takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı yapan Belçikalı forvet, ardından yine durmuştu! Kupa maçında sonradan oyuna dahil edilen deneyimli forvet, bugün ilk 11’de başlayacak. Teknik direktör Önder Karaveli, bu akşam oyuncusundan gol ve goller bekliyor.

Beşiktaş eksik gitti

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Va lentin Rosier, Adana Demir maçının kadrosunda yer almıyor. Rosier, sakatlığı nedeniyle takımının Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynadığı maçta forma giyemedi. Ligin 23. haftasındaki Ye ni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle Antalya kampında yer alamayan Josef ise Göztepe karşılaşmasında ilk yarıda görev alabildi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında sahada yer alamadı. Beşiktaş’ın ligde Antalyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Miralem Pjanic bu karşılaşmada görev alamayacak.

Bir şok da Oğuzhan’dan

Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun çekilen MR sonucuna göre gerilme ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan Oğuzhan Özyakup, Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

3 isim sınırda çıkacak

Ligde bu akşam Adana Demirspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta; Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, bu akşamki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 26. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek.

Deplasman kâbusu devam ediyor

Siyah-Beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Antalyaspor’u deplasmanda 3-2 yenen Kartal, Fatih Karagümrük’e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi. Deplasmanda 13 gol atan Siyah- Beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.