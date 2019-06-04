Siyah-Beyazlılar’da Umut Nayir’e güven tam... Geçen sezonu Bursaspor’da noktalayan golcü oyuncunun takımda tutulması hedefleniyor. Kadro dışı bırakılan Orkan Çınar’ın ise durumunun belirsizliğini koruduğu bildirildi. Öte yandan Kanadalı genç golcü Cyle Larin ise yeni sezon öncesinde tatil arası vermedi.

Larin, özel antrenörler eşliğinde kampa hazırlanıyor. Golcü futbolcunun bu sezon kendisini kanıtlamak istediği ve Beşiktaş forması giymeye devam etmekten yana olduğu öğrenilirken yönetimin ise bu isimle yollarını ayırmayı planladığı kaydedildi.

Sezonu Bursaspor’da kiralık olarak tamamlayan 25 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig’de 25 maçta 5 gollü bir katkı sağladı.



