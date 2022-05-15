Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe 'ye konuk olan Beşiktaş , 9 kişi tamamladığı karşılaşmayı 2-0 kazandı. Siyah Beyazlı ekipte Umut Meraş, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takım olarak iyi bir karakter gösterdiklerini vurgulayan Umut, kurtarışlarıyla maça damga vuran Emre Bilgin'i tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:

''Kazanmak istediğimiz bir maçtı ve kazandık. Hava sıcaktı, bu durum bizi etkiledi. Maça iyi başladık. Kırmızı kartlar işimizi zorlaştırdı. Takım olarak iyi bir karakter gösterdik. Kalecimiz Emre’yi kutluyorum, harika oynadı. İttifak Holding Konyaspor galibiyetiyle sezonu tamamlamak istiyoruz. Her zaman genç oyunculara yardımcı olmaya çalışıyorum. Genç oyuncularımız bugün çok iyi oynadı.''



