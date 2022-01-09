Spor Toto Süper Lig 'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş 'ta Umut Meraş şoku yaşanıyor.

Siyah-Beyazlılar'da Damagoj Vida'nın sakatlanmasının ardından şimdi de Umut Meraş sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Gökhan Gönül'le yaşadığı ikili mücadele sonrasında yerde kalan Umut oyuna devam edemedi. Aşil tendonuna darbe alan Umut'un çekilen MR sonrasında son durumu belli olacak. Birkaç hafta takımdan ayrı kalması beklenen Umut'un ameliyat olması durumunda ise sakatlığının daha uzun sürmesi bekleniyor.