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Beşiktaş'ta Umut Meraş sağ beke geçiyor

Kara Kartal’ın Milli sol beki Umut Meraş, bugün savunmanın sağında görev yapacak.

27 Aralık 2021, Pazartesi 08:54 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Umut Meraş sağ beke geçiyor

Tecrübeli futbolcu, Valentin Rosier’in cezalı olması ve Necip Uysal’ın da sakatlığı bulunması sebebiyle formayı devralacak. Umut, kariyerinde daha önce birkaç kez bu hatta görev yapmıştı.

5 eksik var

Ligde bu akşam Konyaspor ’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşma için İstanbul’dan deplasmana4eksikle gitti. Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; N’Koudou, Necip Uysal, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almadı.

Hazırlık tamam

Siyah-Beyazlılar, ligin ilk yarısının son maçında Konyaspor’la oynayacakları maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptıkları idmanda tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma sonrasında kafile, özel uçakla Konya’ya gidip kampa girdi.

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