Beşiktaş’ta üçlü hayal kırıklığı!

Antalyaspor’a karşı 2-0’dan 3-2’ye maçın çevrilmesi övgülerin ön plana çıkmasını sağlarken, yedek futbolcuların verimliliği görmezden gelindi. Ancak 3-0 önde olunan Adana Demirspor maçında sahaya giren yedek oyuncuların, son 25 dakikada varlık gösterememesi ve maçın 3-1’den 3-3’e gelmesi, kulübeden gelen oyuncuların performansını sorgulatır hale getirdi. Salih Uçan, Kenan Karaman ve Gökhan Töre’den oluşan hücum hattının iki maçta da hiç top tutamaması ve üstüne üstlük mücadele anlamında da yetersiz kalması, Beşiktaş ’ın sonraki maçları için adeta bir uyarı niteliği taşıdı.

Yetersiz kaldılar

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Avrupa ve lig maçlarının bir arada olduğu periyotta bütün oyunculardan faydalanma isteğine karşın futbolcuların yetersiz performansı, teknik ekibi mutsuz ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, özellikle bu 3 oyuncuyla performansları sebebiyle bir görüşme yapması bekleniyor