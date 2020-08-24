Ümit Milli Takımımız’ın 4 Eylül 2020 Cuma günü Andorra U21 Milli Takımıyla İstanbul’da oynayacağı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının aday kadrosuna Beşiktaş’tan; Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz ve Güven Yalçın davet edildi. PAOK maçının oynanacağı gün toplanmayı planlayan Ümit Milliler’in kadrosunda yer alan 3 futbolcu, PAOK karşılaşması için Yunanistan’da olacağı için takıma bu karşılaşma sonrasında katılacak.