Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Ankaragücü’nde harikalar yaratan sol kanat Tyler Boyd, sözleşmesi sona erdikten sonra Portekiz ekibi Guimaraes’e geri dönmüştü. 14 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen ABD’li futbolcu için Beşiktaş devreye girmiş ve görüşmelerde önemli adımlar atmıştı.

Aynı zamanda Sivasspor ile kontratı sona eren Brezilyalı sağ bek Douglas için de harekete geçen Kara Kartal, bu oyuncunun transferinde de sona geldi.

Avcı kampa yetişmesini istiyor

İki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı, ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Yönetimin Boyd ve Douglas’a gelecek hafta imza attırmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

Boyd, Gold Cup’ta ABD forması giyiyor. 7 Temmuz’da sona erecek turnuvada ABD finale çıkarsa kanat oyuncusu 8 Temmuz’da başlayacak ilk etap çalışmasına katılamayacak.