Beşiktaş 'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan Alex Teixeira, yeni takımında adeta fırtına gibi esiyor. Yıldız futbolcu Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra, geçmişte de formasını giydiği Brezilya ikinci ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın yolunu tutmuştu.

Rio de Janeiro temsilcisinde dört maça çıkan oyuncunun performansı tatmin edici bulundu. Chapecoense, Ponte Preta, Tombense ve Alagoano karşılaşmalarında görev alan Teixeira, 1 gol atarken 1 de asist kaydetti. Gol ve asistleriyle damga vurduğu maçların ardından, diğer maçlarda da iyi istatistiklerine dikkat çekildi.

Tombense ve Alagoano maçlarında hatalı pas yapmayan deneyimli oyuncunun diğer iki karşılaşmada ise az paz hatasına imza attığı belirtildi. İlk maçında sonradan oyuna girerek mücadele eden futbolcunun, artık sürekli bir ilk 11 oyuncusuna dönüştüğü belirtildi.

Milliyet