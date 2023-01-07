Spor Toto Süper Lig 'de zirve yarışının biraz gerisinde kalan Kara Kartal yarın Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş , Lacivert-Beyazlılar'ı yenerek umutlarını sürdürmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor.

Kartal kampa girdi

Beşiktaş zorlu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçın ardından sona erdi ve Kara Kartal kampa girdi.

5 isim yok!

Siyah-Beyazlı ekipte mücadele öncesinde ise önemli eksikler bulunuyor. Uzun süredir sakatlığı devam eden Rachid Ghezzal ve kart cezalısı Valentin Rosier'in yanı sıra bugünkü idmanda sakatlanan Josef de Souza ile Francisco Montero ve Kerem Atakan Kesgin mücadele kadrosunda yer almadı.

Dünya Kupası'nda dikkat çekti

Kara Kartal’ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekmişti. Yıldız golcü, Kara Kartal’a döner dönmez etkin bir görüntü ortaya koymaya devam etse de son Adana Demirspor karşılaşmasını boş geçmişti.

15 maç 11 gole katkı

Bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede takımın bir numaralı gol umudu olarak sahaya çıkacak olan Weghorst’tan beklenti büyük... Bu sezon 15 lig maçında 7 gol ve 4 asistle oynayan 30 yaşındaki santrfordan Kasımpaşa karşısında zaferi getiren isim olması bekleniyor. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında etkili görüntü sergileyen Weghorst, bugün maçın kader adamı olacak.