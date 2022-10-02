7 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik görüntü sergileyen başarılı oyuncu, bu akşamki dev kapışmada da Beşiktaş ’ın en önemli hücum silahı olacak. Weghorst, atacağı gollerle stattaki 42 bin, ekranları başındaki milyonlarca taraftarını mutlu etmeye çalışacak. Teknik direktör Valerien Ismael’in doğrultusunda Weghorst, oyunun ilk 10 dakikalık bölümünde hızlıca skor üretip rakibin özgüvenini kırmayı ardından da maç içerisinde de skor üretip takımına zaferi getirmeyi hedefliyor.



