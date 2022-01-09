Siyah Beyazlılar, Rizespor mücadelesine özellikle hücum hattında önemli eksiklerle çıkacak. Skor üretme anlamında forvet hattına yardımcı olan ideal kadrodan hiçbir isim bugün kadroda yok. Bundan dolayı Kara Kartal’ın bu akşam Rizespor karşılaşmasındaki gol yükü, tamamen Michy Batshuayi’de olacak. Belçikalı golcü, bu akşam ortaya koyacağı performansla takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 6 gol ve 3 asistle oynamıştı.