Teknik direktörlüğe Valerien Ismael’i getiren Beşiktaş ’ta gelecek sezon için çalışmalar başladı. Siyah-Beyazlılar’da Ismael’in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. 3-4-3 sistemiyle oynayacak olan Siyah-Beyazlılar’da yeni sisteme uygun transferler yapılacak.

Özellikle sol açık, stoper ve santrfor arayan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş’ın Başakşehir’de kiralık oynayan Trezeguet ile ilgilendiği ifade edildi. Aston Villa ile olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek oyuncu için girişimlerin başlayacağı öğrenildi. Beşiktaş’ın 27 yaşındaki oyuncunun transferini makul bir bonservis bedeliyle bitirmek istediği öğrenildi.